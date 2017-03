Sumo Digital hat ein zwölfminütiges Video für ihren kommenden Plattformer Snake Pass veröffentlicht, in dem sie die Bewegungsphysik des Spiels erklären und besprechen. Wer sich für das Spiel interessiert, sollte schon vorab einen Blick in die komplexe Steuerung werfen, um sich anständig Richtung Release am 29. März zu schlängeln.