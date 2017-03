Endlich mal wieder eine rückwärts abgespielte Nachricht in einem Soundtrack! Wie PC Gamer berichtet, findet sich nämlich auf dem Doom-Soundtrack exakt eine solche versteckte Nachricht. Das hat Komponist Mick Gordon während der GDC 2017 enthüllt. In dem Stück sind einigermaßen deutlich die Worte "Jesus loves you" (Jesus liebt dich) zu hören. Nun denn, dann ist ja alles gut.