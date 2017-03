The Legend of Zelda: Breath of the Wild kriegt einen schwierigen Spielmodus per Update. Das geht aus den Informationen zum Erweiterungspass hervor, die im eShop hinterlegt sind. Wir sind gespannt, wie sich der Spielmodus auswirken wird. Derweil freuen wir uns über das Meisterstück, das Nintendo rausgehauen hat.