Keine Special Edition von Skyrim für Nintendo Switch?

Obwohl die Änderungen zwischen der normalen Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim und der Special Edition des Spiels ohnehin nicht sonderlich umfangreich ausfallen, werden wahrscheinlich die wenigsten ein vergleichbares Spielerlebnis zwischen PS4- und Xbox One- und der Switch-Fassung erwarten. Wie Gamer Headquarters nun basierend auf einem Reddit-Thread schreibt, sei das auch gar nicht geplant. In ihrem Artikel schildern die Kollegen, dass es sich bei der Switch-Fassung von Skyrim nicht um die neue Special Edition zu handeln scheint. Bethesda hat bislang nur wenige Informationen zum Switch-Spiel bekanntgegeben und keine expliziten Verbesserungen für den Nintendo-Hybriden angekündigt. The Elder Scrolls V: Skyrim für Nintendo Switch erscheint in diesem Herbst, doch zur E3 im Juni werden wir mit Sicherheit mehr erfahren.