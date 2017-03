Termine, Details und Preis für Erweiterungspass von The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die Termine und der Preis für den Erweiterungspass von The Legend of Zelda: Breath of the Wild stehen fest. Für 19,99 Euro bekommen wir im Laufe des Jahrs zwei DLC-Pakete. Am 31. August 2017 erscheint das DLC-Paket 1, am 31.12.2017 erscheint das DLC-Paket 2.

Im DLC 1 ist mit drin:

- Höhle der Prüfungen

- schwieriger Spielmodus

- neue Kartenfunktionen

Im DLC 2 ist mit drin:

- neue Geschichte

- neuer Dungeon

- neue Herausforderungen