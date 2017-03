Ip Man-Star Donnie Yen soll als Hauptdarsteller für einen Sleeping Dogs-Kinofilm geplant sein, schreibt Deadline. Der Film ist bereits bestätigt. Sie wird von Original Film umgesetzt, die auch die Fast and Furious-Reihe verantworten. Donnie Yen hatte zuletzt in Rogue One: A Star Wars Story mitgespielt.

IMDB