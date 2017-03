Zelda für Nintendo Switch oder Wii U: Das ist die Frage

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein grandioses Spiel, doch es gibt da eine Frage, auf die wir bislang nicht richtig eingegangen sind: Solltet ihr euch dafür eine Nintendo Switch kaufen? Wenn ihr bislang noch keine Wii U euer Eigen nennt, ist das weniger ein Problem, doch wer die letzte Nintendo-Konsole besitzt, der wird sich wohl oder übel mit dieser Frage auseinandersetzen. Ein Youtuber namens Arekkz hat ein Video erstellt, das euch darauf vielleicht eine Antwort geben könnte, denn darin vergleicht er beide Versionen des Spiels miteinander.

Es ist eine ziemlich sichere Sache, dass ihr mit Spiel, egal welche Fassung ihr in den Händen haltet, euren Spaß haben werdet. Doch was ist die bestmögliche Spielerfahrung? Wer eine Antwort darauf gefunden hat, darf sie gerne mit uns teilen - hinterlasst dazu einfach einen Kommentar.