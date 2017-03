Microsoft und Sony gratulieren Nintendo zum Zelda-Erfolg - und der ist wirklich enorm. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (hier unsere Kritik) hat weltweit Topwertungen eingeheimst. Mike Ybarra, Corporate Vice President for Xbox & Windows hat via Twitter applaudiert und freut sich darauf, das Game zu zocken. Sony hat auch via Twitter mit sehr freundlichen Worten für das tolle Game gelobt.