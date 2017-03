Inti Creates bringt Blaster Master Zero am 9. März 2017 als Download für Nintendo Switch. Das Actionspiel ist der Nachfolger zum 1988er NES-Spiel Blaster Master (damals veröffentlicht von SunSoft). Inti Creates will uns eine 8-Bit-Erfahrung servieren, die das goldene Zeitalter des NES feiert. Das Game kostet 9,99 Euro und ist 172 MB groß.