GTA Online kriegt neue Spezialfahrzeugrennen, Karren und Spielmodi. Der Multiplayer von Grand Theft Auto V ist weiter extrem lebhaft, Rockstar hat Updates für GTA Online für die kommenden Wochen und Monate bestätigt. Einige der neuen Sachen sind:

STUNTRENNEN-EVENT 2017

Seit Anfang dieser Woche dürfen waghalsige Draufgänger auf der ganzen Welt 15 neue Stuntrennen von Rockstar-Entwicklern zocken. Außerdem gibt es doppelte GTA-Dollar und RP für die gesamte Palette von Stuntrennen, die von Rockstar erstellt bzw. verifiziert wurden sowie weitere satte Boni und Rabatte für alle Adrenalinjunkies. Und: Jeder, der sich im Event-Zeitraum einloggt, schaltet den limitierten rosa Jock-Cranley-Anzug frei.

CUNNING STUNTS: SPECIAL VEHICLE CIRCUIT

Das nächste Update erscheint im März und führt eine komplett neue Art von Stuntrennen ein, die speziell auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Spezialfahrzeuge Rocket Voltic, Ruiner 2000 und Blazer Aqua ausgelegt sind. Die Rennen sind dabei auf die Superkräfte der jeweiligen Fahrzeuge zugeschnitten. Ihr könnt also davon ausgehen, dass ihr in Rennen mit dem Rocket Voltic mit Raketengeschwindigkeit massive Sprünge ausführt, mit dem Blazer Aqua nahtlos über Land und Wasser bügelt und mit dem Ruiner 2000 im freien Fall Rennen im Stile von Basejumps bestreitet. Job-Ersteller bekommen darüber hinaus die Chance, ihre eigenen Rennen für diese Fahrzeuge zu kreieren. Ihr könnt euch im Frühjahr also auf jede Menge durchgeknalltes Chaos im Voltic, Ruiner und Blazer aus der Community freuen.

NEUE SPIELMODI

Die breitgefächerten Gegner-Modi gehören weiterhin zu den meistgespielten Spieltypen in GTA Online. Im Laufe des Frühjahrs kommen weitere Modi hinzu, darunter auch eine Galgenhumor-Variante von Dodgeball, die wir Resurrection nennen, und eine nostalgische Verbeugung vor der 2D-Ära von GTA namens Top Down mit einigen explosiven Überraschungen - und einige weitere mehr.

NEUE KARREN

Zum ersten Mal werden einige der beliebtesten klassischen GTA-Fahrzeuge zu GTA Online hinzugefügt - zum Beispiel den Turismo Classic und den Infernus Classic, der seinen ersten Auftritt auf den Straßen von Liberty City in Grand Theft Auto III feierte. Zusätzlich zu den bei Fans beliebten klassischen GTA-Fahrzeugen, die im Frühjahr in Grand Theft Auto Online eingeführt werden, gibt es auch brandneue pfeilschnelle Fahrzeuge wie den Supersportwagen Progen GP1.

IM SPÄTEN FRÜHJAHR & IM SOMMER: GUNRUNNING UND MEHR

Stockt euer Arsenal auf und igelt euch ein! In einem weiteren gewaltigen Update für GTA Online nehmt ihr es nämlich mit den durchgeknalltesten Milizen im ganzen Staat San Andreas auf. Das Update beinhaltet brandneue Fahrzeuge mit Bewaffnung und packende neue Missionen. Macht euch bereit zum Kampf um die Vorherrschaft im Bereich des illegalen Waffenhandels und stürzt euch mit dem aktuellsten und durchschlagskräftigstem militärischen Material in die Schlacht.