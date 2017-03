Overwatch gewinnt GOTY auf den Game Developers Choice Awards

Blizzard Entertainments beliebter Multiplayer-Shooter Overwatch gewann bei den 17. Game Developers Choice Awards den Preis für das Game of the Year. Die Zeremonie wurde während der GDC in San Francisco abgehalten. Mit guter Balance sowohl beim Gameplay als auch bei den Spielemechaniken gewann Overwatch ebenfalls den Preis für Best Design. Der makabre und fesselnde Plattformer Inside gewann ebenfalls zwei Preise: einen für Best Audio und einen für Best Visual Art. Auch Campo Santos atemberaubendes Adventure Firewatch staubte zwei Preise ab sowohl für Best Debut als auch Best Narrative.

Die komplette Liste der Zeremonie-Gewinner beinhaltet Pokémon Go, dass mit der Veröffentlichung über Nacht zu einer weltweiten Sensation wurde. Dabei erhielt man den Preis für Best Mobile/Handheld Game. Mit No Man's Sky gewannen Hello Games den Innovation Award. Während einige Spieler sich sehr kritisch zu dem Spiel äußerten, sah die Spieleindustrie den Wert der Leistungen. Tim Sweeney (Unreal Engine) wurde während der Zeremonie mit dem Lifetime Achievement Award geehrt.

Einen Überblick zu den Gewinnern der jeweiligen Kategorien gibt es hier:

Best Audio: Inside (Playdead)

Best Debut: Campo Santo (Firewatch)

Best Design: Overwatch (Blizzard Entertainment)

Best Mobile/Handheld Game: Pokemon Go (Niantic)

Innovation Award: No Man's Sky (Hello Games)

Best Narrative: Firewatch (Campo Santo)

Best Technology: Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog)

Best Visual Art: Inside (Playdead)

Best VR/AR Game: Job Simulator: The 2050 Archives (Owlchemy Labs)

Audience Award: Battlefield 1 (EA DICE)

Game of the Year: Overwatch (Blizzard Entertainment)

Pioneer Award: Jordan Mechner

Ambassador Award: Mark DeLoura

Lifetime Achievement Award: Tim Sweeney