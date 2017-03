Gerücht: Sony vertreibt PS4 nur morgen für 199€

Freitag der 3. März wird ein verrückter Tag werden, das dürfte soweit bekannt sein. Die Nintendo Switch erscheint, zusammen mit dem wunderbaren The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Für den Vertrieb dürfte das ein anstrengendes Wochenende werden, nicht zuletzt, weil es neue, prekäre Informationen zur Playstation 4 gibt. Laut einer vertrauenswürdigen Quelle von Gamereactor wird Sony nur morgen, den Preis der Basis-PS4 auf unglaubliche 199€ reduzieren. Als Grund hierfür wurde uns eine aggressive Verkaufsstrategie genannt, die gegen die Nintendo Switch drängt. Allerdings soll sich dieses Angebot allein auf den Raum Italien beschränken und wir wissen nicht, ob auch andere Länder davon betroffen sind. Allerdings werden wir schon in wenigen Stunden erfahren, wie viel Wahrheit hinter diesem Gerücht steckt.

