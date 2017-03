Warner Bros. und DC Entertainment haben den mächtigen Zauberer Doctor Fate als Kämpfer für Injustice 2 aufgestellt. Im Gameplay-Trailer kriegen wir einen ersten Blick auf Doctor Fate in Aktion und sehen seine magischen Fertigkeiten in allen Details. Der Doktor war einer der Mitgründer der Justice Society of America. Injustice 2 startet am 16. Mai auf PS4, Xbox One und PC.