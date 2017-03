Prallgefüllte Bildergalerie zu Zelda: Breath of the Wild

Heute erscheint die Nintendo Switch und das famose Abenteuer von Link: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sicher habt ihr bereits unsere Kritik zum Meisterstück von Nintendo gelesen und seid jetzt ganz scharf darauf, endlich selbst Hand an die Wii- oder sogar bereits die Nintendo Switch-Version des Spiels zu legen. Uns begeistert die Reise durch Hyrule noch immer, deshalb haben wir eine dicke Galerie mit exklusiven Screenshots aus dem Spiel aufgenommen. Wir haben versucht, das alles so Spoiler-frei wie möglich zu halten, aber es gibt einfach zu viele tolle Orte und Personen, die wir zeigen möchten. Wer die Geschichte selbstständig erleben möchte, sollte deshalb lieber nicht weiterschauen.