Heute im GR-Livestream: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnte mit Sicherheit einer der besten Launchtitel aller Zeiten sein, zumindest aber sind sich fast alle Tester einig, dass Nintendo mit Links neuestem Abenteuer eine Glanzleistung gelungen ist. Deshalb wollen wir euch nicht länger vertrösten, um 16:00 Uhr spielen wir Breath of the Wild im Gamereactor-Livestream, seid dabei und quatscht mit uns über dieses unvergleichliche Abenteuer.

