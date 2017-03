GCD 17: Screenshots aus beeindruckender Borderlands-Techdemo

GDC 17: Gearbox Software-CEO Randy Pitchford ist ganz unverhofft auf der Bühne des Epic Games-Events aufgetreten und zur Verwunderung von noch mehr Menschen hat er dort einige Infos zum Thema Borderlands besprochen. Es wurde kein Spiel angekündigt, doch es gibt Hoffnung für die Zukunft: Pitchford bestätigte die Arbeiten an einem Spiel für die neue Konsolengeneration, doch niemand weiß so wirklich, was er damit genau meint. Venture Beat gegenüber sagte er, dass es sich dabei um eine "Sehr Borderlands-lastige Produktion im Unreal-Mantel" handelt. Es sei jedoch nur eine hochwertige Technikdemo, "kein Videospiel". Hier sind noch einige Konzept-Screenshots von dem Event, freundlicherweise bereitgestellt von den Kollegen von Gematsu.

