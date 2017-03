System Shock Remake wechselt Spiele-Engine und kommt erst 2018

"Wo bist du, Insekt? Meine Augen sind überall". Das sagt uns die KI am Anfang des neuen Trailers zu System Shock Remake. Nachdem Nightdive Studios im Laufe der Entwicklung feststellen mussten, dass sich die Unity Engine nicht sonderlich gut macht für den Egoshooter, befindet man sich nun zurück in der Pre-Alpha, allerdings mit der Unreal Engine 4 an Bord. "Wir haben einige Wochen damit verbracht, uns über andere Engines zu erkundigen, und haben dabei viel Zeit mit Unreal und Lumberyard verbracht. Nun haben wir einen Entschluss getroffen und werden mit Unreal weitermachen", erklärte Game Director Jason Fader Polygon. Gleichzeitig verschiebt Nightdive Studios die Veröffentlichung von System Shock Remake auf 2018. Das Spiel wird für den PC, der Xbox One und Playstation 4 entwickelt.