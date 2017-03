The Incredible Adventures of Van Helsing jetzt für PS4 erhältich

Das Action-Adventure The Incredible Adventures of Van Helsing ist seit gestern als Extended-Edition auf der Playstation 4 spielbar. Die Remastered-Version kommt mit schickeren Effekten und verbessertem Sound daher, die Portierung übernimmt das neue Entwicklerstudio NeocoreGames. Der PS4 Pro stehen drei Auflösungs-Optionen zur Verfügung, eine fokussiert die Performance (1920x1080 Pixel bei etwa 60fps), eine ist ausbalanciert (2880x1620 Pixel bei ca. 50fps) und eine stellt die Qualität in den Vordergrund ("natives 4K", bei 30 Frames). Alle bisher veröffentlichten DlCs werden ebenfalls mitgeliefert, dadurch stehen uns zwei weitere Klassen zur Verfügung. Im Playstation Store kostet das Spiel 19,99€, in der ersten Woche erhalten PS Plus-Abonnenten beim Kauf 10% Rabatt.

