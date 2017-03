Bioware sagt Multiplayer-Beta für Mass Effect: Andromeda ab

Mass Effect: Andromeda scheint ein durchaus solides und vielleicht sogar großartiges Einzelspieler-Vergnügen zu werden, zumindest haben wir diesen Eindruck in unserer Vorschau-Session bekommen. Doch was die Multiplayer-Seite des Spiels betrifft, da sind wir uns noch nicht so sicher - besonders mit Blick auf den Mehrspieler-Part von Mass Effect 3. Deshalb haben wir uns sehr auf die Multiplayer-Beta gefreut, die bis zu vier Leute im Koop spielen lassen sollte. Doch Bioware hat nun mitgeteilt, dass das nicht geschehen wird.

Wie das Unternehmen in einem Blog-Ppost erklärte, werde man das Spiel auf der PAX East zeigen, doch dafür wurden die Pläne für die Beta über den Haufen geworfen: "Wir haben Live-Multiplayer auf der PAX East, dafür gibt es keinen Multiplayer-Tech-Test für Spieler zu Hause. Vielen Dank an alle, die sich angemeldet haben. Wir freuen uns auf dich in Andromeda."

Habt auch ihr darauf gewartet, in den Mehrspielermodus vom neuen Mass Effect zu springen und wird diese Entwicklung eure Kaufentscheidung beeinflussen?