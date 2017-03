Ghost Recon: Wildlands ist Ubisofts meistgespielte Beta

Am nächsten Dienstag erscheint Ghost Recon: Wildlands und so wie es aussieht, macht vielen von euch das Spiel schon jetzt mächtig Spaß. Beachtliche 6,83 Millionen Spieler haben an der Beta teilgenommen (Offene Beta endete am 27. Februar), das ist ein neuer Rekord für Ubisoft. Über 60 Prozent dieser Spieler haben Wildlands im Koop-Modus ausprobiert. Falls ihr an der offenen Beta teilgenommen habt, hat Ubisoft ein besonderes Geschenk für euch. Wer die Vollversion von Ghost Recon: Wildlands bis zum 31. März spielt, bekommt eine kleine Belohnung:

"Diese Belohnung enthält drei exklusive Missionen, angesetzt in der Media Luna-Region und der Unidad-Festung. Kommt als digitaler Inhalt nach dem Launch."

Auch wir haben reingeschaut, für unseren täglichen Livestream. Wenn ihr den verpasst haben solltet, checkt das Livestream-Replay aus: