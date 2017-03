Halo Wars 2 erhält demnächst erstes Update

Erst letzte Woche wurde Halo Wars 2 veröffentlicht und bekam dabei sehr gute Kritiken. Seitdem führen Spieler weltweit Kriege auf PC und Xbox One. Doch einige Mängel gab es trotzdem, so beschwerten sich Spieler darüber, dass das Spiel auf dem PC oft abstürzte oder sie aus einem Match herausgeworfen werden. Nun haben 343 Industries und The Creative Assembly die Probleme der Spieler erhört und bereiten einen Patch vor. Via Halo Waypoint erklärt man, dass der Patch "in den nächsten Tagen überprüft wird" und fügt hinzu, dass sie "keinen festgelegten Termin für eine Veröffentlichung haben, aber seid euch sicher, dass es für uns eine hohe Priorität hat und das Ziel eine schnellstmögliche Veröffentlichung ist.

Wie es scheint bekommen Xbox-One-Spieler "durch die lange Zeit, die das Überprüfen und Testen auf dem PC betrifft (einfach gesagt ist es eine weitaus kompliziertere Plattform)" dabei den Patch etwas früher. Der Patch beinhaltet Verbesserungen in der Performance, Bugfixes die das Spiel zuvor zum Abstürzen brachten, generelle Verbesserungen im Multiplayer und Überarbeitungen in der KI. Zudem gibt es ein paar kosmetische Verbesserungen und neue Soundeffekte. Die ausführliche Liste der Patch-Notes lest ihr hier.

Einige der bekannten Probleme werden jedoch noch nicht im ersten Patch behoben, trotzdem arbeitet man hart daran, diese hoffentlich in dem Patch danach beheben zu können. Dies betrifft das Einfrieren des Spiels mit sehr niedriger Framerate, Probleme mit der Performance während den Sequenzen, die manchmal nicht reagierende Mini-Map, sehr lange Ladezeiten, Aufhänger bei dem Neustart einer Mission und einige Balance-Probleme bei den Einheiten.