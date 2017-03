Baja: Edge of Control HD angekündigt

Der 2008-er Off-Road-Racer Baja: Edge of Control kommt in verbesserter Form auf die Playstation 4 und die Xbox One. Publisher THQ Nordic hat das am gestrigen Tag bekanntgegeben und zudem verraten, mit welchen Änderungen wir rechnen dürfen. Neben höherer Performance und hochauflösenderen Texturen, hat sich grafisch vor allem etwas in puncto Schatten, Licht- Partikeleffekte getan. Falls ihr gerne ganz genau hinseht, dürft ihr euch auf dicke 4K-Auflösung freuen, was ja bekanntlich alles über 1080p bedeuten könnte.

Ein paar frische Screenshots der Remastered-Version gibt es unter dem Text, Baja: Edge of Control HD unterstützt einen Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler, Online-Matches, über 100 Strecken und neun ziemlich umfangreiche Welten zum durch den Staub düsen. Baja: Edge of Control HD wird im zweiten Quartal des Jahres digital und physisch erscheinen.