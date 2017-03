Heute bei GR Live: Resident Evil 7-DLC

Wenn ihr Fans von Resident Evil 7: Biohazard seid, dann wisst ihr garantiert bereits, dass Banned Footage Vol. 1 und Vol. 2 längst erhältlich sind. Die beiden DLCs gewähren uns einige neue Einblicke in die Geschichte hinter dem Hauptspiel, dabei werden u. a. die Nebencharaktere in den Fokus gerückt. Eine ordentliche Dosis Extra-Horror darf dabei natürlich nicht fehlen, denn das gelingt dem neuen Resident Evil richtig gut. Heute wird Sam diese mysteriösen Kassetten genauer unter die Lupe nehmen. Wenn ihr dabei sein wollt, klickt euch um 16:00 Uhr in unseren Livestream rein.

Werbung: