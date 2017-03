Seit einigen Wochen ist nun bekannt, dass es eine neue spielbare Figur in Street Fighter V geben wird, nun ist sie endlich am Start. Die eiskalte russische Martial-Arts-Kämpferin Kolin nutzt frostige Attacken, um die Oberhand im Kampf zu behalten. Sie ist im Charakterpass der zweiten Saison enthalten, falls ihr euer Arsenal weiter aufstocken wollt. Wen würdet ihr als Nächstes in Street Fighter V sehen wollen?

