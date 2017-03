The Walking Dead: A New Frontier mit frischem Trailer

Gestern hat Telltale Games damit begonnen, Händlern die physischen Kopien ihrer Umsetzung von The Walking Dead: A New Frontier, zuzuschicken. Um all ihren Fans genau das zu erzählen, hat das Studio nun ein eigenes kleines Video erstellt. Die physische Version von A new Frontier enthält jedoch nur die ersten beiden Episoden des Abenteuers, deshalb ist die Packung eher ein Gutschein für die kommenden Inhalte. Episode Nummer drei erscheint ja noch im März.

