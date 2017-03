Frostige Schlitterpartie im neuen Yooka-Laylee-Trailer

Entwickler Playtonics spiritueller Nachfolger von Banjo-Kazooie befindet sich in der letzten Entwicklungsphase und hat bei uns bereits einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Die Spielwelten stecken voller Geheimnisse und sammelbarer Dinge, das Skript scheint die alten Klassiker zu ehren und gleichzeitig eine eigene Note zu behalten. In einem frostigen Trailer wird uns nun ein winterliches Schneegebiet, Glitterglaze Glacier, präsentiert. Yooka-Laylee erscheint am 11. April für die Xbox One, Playstation 4 und PC. Ob das Spiel auch für die Nintendo Switch erscheint, steht noch immer in den Sternen.

