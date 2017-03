Nintendo 64 wird 20 in Europa

Nintendos dritte Heimkonsole erschien in Japan am 23. Juni 1996. Wir Europäer mussten fast ein ganzes Jahr darauf warten, denn hierzulande kam die Nintendo 64 erst am 1. März 1997 in die Ladenregale. Wer schnell das Datum checkt, bemerkt sicher, dass das genau heute vor genau 20 Jahren war. Wie wir finden sollte man das auch angesichts des Nintendo Switch-Trubels nicht vergessen.

Die N64 markierte für Nintendo die Verschiebung von Pixeln zu Polygonen. Mit Super Mario 64 erhielt die Welt ein bis heute einmaliges Abenteuer in einer tollen 3D-Umgebung. Auf der Nintendo 64 waren großartige Spiele, wie die von Rare zuhause, darunter etwa Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing, Conker's Bad Fur Day, Perfect Dark und nicht zu vergessen GoldenEye 007.

Für uns hier bei Gamereactor ist die N64 ein elementarer Bestandteil unserer eigenen Jugend, deshalb gratulieren wir der Konsole zum 20-jährigen Geburtstag.

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit der Konsole? Teilt mit uns, was ihr mit der N64 alles erlebt habt.