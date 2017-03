Die ersten beiden Stunden von Torment: Tides of Numenera

In unserem Livestream vom Dienstag haben wir InXile Entertainments textlastiges RPG Torment: Tides of Numenera von Beginn an gespielt und uns nicht von der angestaubten Spielmechanik abschrecken lassen. In der Tat hat Bengt bereits die erste Story-Mission abgeschlossen und sich in einigen Nebenbetätigungen verloren. Wenn ihr den Stream verpasst habt oder einfach einen Blick ins fertigen Spiel werfen wollt, schaut einfach rein.