Turok 2: Seeds of Evil Remaster erscheint in zwei Wochen

Vor knapp eineinhalb Jahren haben wir erfahren, dass Nightdive Studios an einem Remaster von Turok und Turok 2: Seeds of Evil arbeiten. Mittlerweile ist Turok Remastered erschienen, doch bei der Umsetzung des zweiten Teils traten rechtliche Probleme auf. Lizensierung und die Rechteverwaltung haben sich nun glücklicherweise geeinigt, weshalb das Spiel bereit für den Launch ist. Nightdive Studios wird Turok 2: Seeds of Evil Remaster am 16. März für den PC veröffentlichen. Neben dem offensichtlichen Facelifting werden neue Waffen, Feinde und sogar Areale ins Remaster gelangen, im Trailer erhaltet ihr einen Vorgeschmack darauf. Werdet ihr den Dinosauriern einen erneuten Besuch abstatten oder hat euch das Original gereicht?

Werbung: