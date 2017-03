Richtungsloses Metroidvania Dandara für Nintendo Switch angekündigt

Indie-Publisher Raw Fury Games bestätigte gestern die Entwicklungsarbeiten an drei Spielen für die Nintendo Switch. Das sind die beiden bereits erschienenen Titel Gonner und Kingdom (das nun mit einer Koop-Erweiterung "Two Crowns" kommt), sowie das brandneue Dandara. Dandara ist ein "richtungsloses" Adventure im Metroidvania-Stil vom brasilianischen Entwickler Long Hat House. Richtungslos bezieht sich hierbei auf die Gravitation, die im Spiel scheinbar jederzeit gewechselt und verändert werden darf, um unseren Weg durch die Level zu ebnen. Der Titel erscheint für PC und Konsolen (schätzungsweise PS4 und Xbox One), sowie für mobile Geräte. Besonders interessant ist das, was Raw Fury zur Switch-Version sagt:

"Dandara ist auf der Nintendo Switch [am natürlichsten], denn Dandara unterstützt sowohl Touch-Controlls als auch -Controller und beide Bedienelemente unterscheiden sich voneinander. Touch-Steuerung bedeutet bei Dandara nicht, dass ein virtuelles D-Pad mit Tasten auf dem Bildschirm angezeigt wird, es ist ein sorgfältig durchdachtes Eingabeschema, das speziell für die Berührung geschaffen wurde, sodass es sich intuitiv und nicht krampfhaft oder frustrierend anfühlt. Nur die Nintendo Switch kann beide Stile des Spiels vereinen und was wir mit der Konsole bisher erzielen konnten, übertrifft unsere Erwartungen bei weitem. Ihr können auf der Switch mit exklusiven Features und Funktionen rechnen, wenn Dandara in diesem Jahr erscheint."