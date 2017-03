Zoink enthüllt Flipping Death für Nintendo Switch

Nintendo hat am gestrigen Abend die sogenannten "Nindies" enthüllt und ein Titel dieser langen Liste kommt aus dem Hause Zoing Games, den Machern von Stick it to the Man!. Ihr nächstes Abenteuer wird ein Spiel namens Flipping Death sein, das für die Switch und andere Plattformen erscheint. Vertonung und der rechtlich geschützte Artstyle der Entwickler dürfen hierbei natürlich nicht fehlen, Hauptaugenmerk des Spiels wird jedoch eine Spielmechanik sein, mit der wir zwischen der Unterwelt und der Welt der Lebenden wechseln. Ziel von Flipping Death ist es nämlich, den Geistern bei ihren Problemen zu helfen, da auch wir leider kürzlich verstorben sind.

Ein Erscheinungsdatum für Flipping Death gibt es derzeit noch nicht, Zoink Games arbeitet aktuell jedoch noch mit EA an Fe, weshalb wir schätzen, dass keines der Spiele bis frühestens Ende des Jahres erscheint.