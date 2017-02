Alle Erweiterungen für Battlefield 2 im Detail

DICE hat die vier Erweiterungen für Battlefield 1 bestätigt. Sie heißen They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides und Apocalypse. Sie verlagern die Weltkriegsfront unter anderem nach Frankreich und Russland. Die vier Erweiterungen sind Bestandteil des Premium-Passes.

Als Veteranen der französischen Armee verteidigen die Spieler ihre Heimat gegen feindliche Truppen oder kämpfen mit der russischen Armee in verschneiten Schluchten. In intensiven Seeschlachten sowie den berüchtigtsten Gefechten des Ersten Weltkriegs ringen die Spieler um jeden Meter Boden. Für Abwechslung auf den Schlachtfeldern sorgen 16 neue Multiplayer-Karten, 20 neue Waffen sowie weitere Eliteklassen. Besitzer eines Premium-Passes erhalten zwei Wochen Vorabzugang zu allen kommenden Erweiterungspacks, 14 Battlepacks, bevorzugten Serverzugang und mehr.

Die vier digitalen Erweiterungen im Überblick:

They Shall Not Pass:

Die Marschroute der neuen Inhalte führt die Spieler quer durch Frankreich: Sie kämpfen im Hexenkessel von Verdun, verschanzen sich in den Tiefen von Fort Vaux, in dessen gasgefüllten Stollen heftige Kämpfe toben und nehmen an den Ufern der Aisne an der größten Panzeroffensive des Krieges teil.

In the Name of the Tsar:

Spieler marschieren mit der russischen Armee an die größte Front des Ersten Weltkriegs und kämpfen in Galizien mit den legendären Husaren während der Brussilow-Offensive. Sie werden Teil der Gefechte von Unternehmen Albion auf einem vereisten Archipel und bekämpfen feindliche Truppen in den verschneiten Schluchten des tückischen Łupków Passes.

Turning Tides:

Turning Tides führt die amphibische Kriegsführung des Ersten Weltkriegs in Battlefield 1 ein. Spieler nehmen mit dem neuen Zerstörer an taktischen Seeschlachten teil oder steuern das Coastal Class-Luftschiff in packenden Gefechten an Land zu Wasser und in der Luft. Sie erleben in Turning Tides den waghalsigen Angriff auf Zeebrugge und erstürmen die Strände von Gallipoli.

Apocalypse:

Apocalypse führt die Spieler zu den berüchtigtsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Sie erobern umkämpfte Gebiete mit brutalen Werkzeugen und einzigartigen Waffen, die aus der Not heraus entstanden. Während sie in die Hölle hinabsteigen, kommen sie den albtraumhaften Schrecken des Ersten Weltkriegs näher denn je.