The Division-Entwickler arbeiten an neuem Avatar-Spiel

Vor über sieben Jahren hat sich Ubisoft an einem Avatar-Spiel versucht und wie vielleicht noch einige wissen, war das nicht gerade ein Erfolg. Erfreulicherweise gibt der Publisher noch nicht auf und wagt einen zweiten Versuch. Wie nun bekannt wurde, hat Massive Entertainment, das schwedische Studio, das derzeit mit The Division betreut ist, bereits die Arbeiten an einem neuen Spiel im Avatar-Universum begonnen. Das Spiel befindet sich noch im frühesten Entwicklungsstadium, deshalb werden keine weiteren Informationen mit uns geteilt. Laufen wird das Spiel in der Snowdrop-Engine, das erleichtert in der Zukunft offenbar die Umsetzungen der PC- und der Konsolenversionen. Im Video sprechen Entwickler und James Cameron über die Partnerschaft und geben erste Details zu möglichen Inhalten des Spiels. Habt ihr Bock auf ein Avatar-Spiel oder hat euch der erste Teil gereicht?

