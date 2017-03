Checkt das Pressekit von Torment: Tides of Numenera aus

Als Videospieljournalisten genießen wir gewisse Privilegien, zum Beispiel wenn es darum geht, frühe Entwicklungsphasen von unveröffentlichten Spielen zu begleiten. Manchmal bekommen wir einige ziemlich tolle Pressekits, mit denen die Entwickler einen besonderen Eindruck bei uns hinterlassen wollen. Das reicht von einfachen Lanyards, bis zu ausgefallenen und wunderschönen Extras; wie jetzt auch im Falle von Torment: Tides of Numenera von InXile Entertainment.

Das Pressekit ist limitiert auf 100 Stück, enthält eine wundervoll verzierte Maskennachbildung des ersten Castoffs, sowie weitere Kleinigkeiten für den journalistischen Arbeitsalltag und den Wahnsinn für zwischendurch. Über den ersten Castoff wollen wir euch gar nicht viel verraten, denn er nimmt eine der Schlüsselrollen im Rollenspiel-Epos von InXile Entertainment ein. Einige Fotos möchten wir euch trotzdem zeigen und an dieser Stelle anständig "Danke" sagen!

Werbung:

Unsere Review von Torment: Tides of Numenera findet ihr in Kürze an dieser Stelle.