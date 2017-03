Hearthstone Erweiterung Reise nach Un'Goro bringt 135 neue Karten

Vor kurzem enthüllte Blizzard die nächste Erweiterung für ihr Online-Kartenspiel Hearthstone: Heroes of Warcraft. Reise nach Un'Goro lautet die kommende Erweiterung, die im April 135 neue Karten zu dem sowieso schon vollgepackten Spiel hinzufügt.

"Die Reise nach Un'Goro wird Abenteurer zu dem Herzen des Un'Goro Kraters schicken, einer prähistorischen Region in Azeroth, die von der Zeit vergessen wurde," erklärt die Pressemeldung. "Gerüchten zufolge haben Forscher ungeklärte Aufgaben in Un'Goro hinterlassen - Questkarten die monströse Kräfte enthalten, sollte man es schaffen, ihre Aufgaben zu lösen. Es wird außerdem gesagt, dass sich die Dinosaurier des Kraters durch eine neu entdeckte Form der Evolution an jegliche Bedrohungen anpassen können und ihr Revier stark verteidigen. Ihr werdet bei jedem Zug auf die Probe gestellt, doch keine Angst! Eure Sicherheit ist garantiert... passt bloß auf, dass ihr nichts anfasst!"

Die Reise nach Un'Goro-Kartenpackungen können entweder im Arenamodus gewonnen, oder mit Gold oder Echtgeld gekauft werden.

Wenn ihr die neuen Karten unbedingt haben wollt, könnt ihr diese in einem Sparpaket mit 50 Kartenpackungen für 44,99 Euro bereits vorbestellen. Diese sind jedoch limitiert auf ein Paket pro Account. Käufer des Pakets bekommen ebenfalls einen exklusiven Kartenrücken dazu.

Der Fokus der Reise nach Un'Goro liegt vor allem auf dem Wort "anpassen", denn es geht um das Überleben des Stärksten. Minions können durch drei verschiedene Optionen erweitert werden, beispielsweise mit Spott, Gottesschild oder +3 auf Attacke. Außerdem können Zaubersprüche verschiedene Minion-Veränderungen triggern. Mit der Erweiterung kommen zusätzlich sogenannte Questkarten hinzu, die als legendäre Karten gelten. Diese befinden sich immer auf der Starthand. Spielt man diese einmal aus, werden sie neben dem Heldenportrait angezeigt bis die Konditionen der Karte erfüllt wurden, ähnlich wie bei den Geheimnissen. Sind diese erfüllt, werden Spieler mit "einer Karte von monströser Macht" belohnt.

Die Erweiterung markiert außerdem das Ende des Jahres des Kraken und führt Spieler in das Jahr des Mammuts ein, zusammen mit einem neuen Standard-Format und neuer Set-Rotation, die "die Meta drastisch verändern wird." Die folgenden Sets werden demzufolge das Standardformat verlassen: Schwarzfels, das Große Turnier und die Forscherliga. Zusätzlich wurde ein Live-Action Video zur Ankündigung der Erweiterung auf YouTube enthüllt.

Werden die neuen Mechaniken frischen Wind in das Spiel bringen?