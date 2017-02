Ubisoft bringt Virtual Rabbids: The Big Plan für Google Daydream, die erste mobile VR-Rabbids-Erfahrung, die diesen Frühling auf Googles mobiler VR-Plattform Daydream veröffentlicht wird. In Virtual Rabbids: The Big Plan haben ein paar respektlose Rabbids ein streng geheimes Nuklearsicherheitspasswort gestohlen und verschlüsselt. Die Spieler werden von einer geheimen Regierungsbehörde beauftragt durch verschiedene Orte zu reisen, um in einem wahnwitzigen Abenteuer die fehlenden Ziffern wiederzuerlangen. Beim Bestreben, die Welt zu retten, werden die Spieler sich in heiklen Situationen wiederfinden.

