For Honor kompensiert Serverausfälle mit gratis Champion-Status

Auf Reddit kündigte Ubisoft an, dass man ein Special für die Fans plane, die von den Serverausfällen zwischen dem 13. und dem 26. Februar betroffen waren.

"Hallo Krieger, bei weltweiten Ubisoft-Serverausfällen am vergangenen Wochenende wurden viele Spiele wie For Honor betroffen, vielen von euch war es nicht möglich, das Schlachtfeld zu betreten,"</i< heißt es in der Bekanntmachung. <i>"Darum wird jeder Spieler, der zwischen dem 13. und 26. Februar ab um acht Uhr morgens For Honor gespielt hat, am kommenden Wochenende (3. - 5. März) einen Champion-Status für die drei Tage erhalten. Dies gilt für alle Plattformen. Wenn ihr euch am 3. März in euren Account einloggt, solltet ihr den Champion-Status haben (Die Accounts sollten bis Mitternacht aktualisiert sein)".

Mit dem Champion-Status erhaltet ihr mehr Material beim Verwerten von Ausrüstung, mehr Loot bei einem Levelaufstieg, einen 25 prozentigen Boost auf Erfahrungspunkte, drei exklusive Champion-Abzeichen und ein Champion-Symbol neben euren Namen. Das ist jedoch nicht alles, denn wenn ihr in einem Team spielt, bekommt jeder Spieler dabei noch einmal einen 10 prozentigen Boost auf die EP. Ein Champion-Status lässt sich außerdem stapeln, wenn ihr euch also bereits den Season Pass gekauft habt, bekommt ihr durch die Aktion drei weitere Tage dazu.

Dabei belässt es Ubisoft jedoch nicht, so wird es an diesem Wochenende einen speziellen Community-Auftrag geben, bei dem Teilnehmer doppelt so viel Stahl erhalten, wie sonst üblich.

Kann Ubisoft die Serverausfälle damit wiedergutmachen?