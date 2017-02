Samsung-Erbe und Vize-Chef Lee Jae-yong wegen Korruptionsverdacht angklagt

Samsung-Erbe und Vize-Chef Lee Jae-yong kommt wegen Korruptionsverdacht vor Gericht. Der 48-jährige Boss der Samsung-Gruppe muss sich gemeinsam mit vier Spitzenmanager (darunter Corporate Strategy Office Vice Chairman Choi Gee-sung und President Chang Choong-ki) wegen Korruption und Veruntreuung vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Südkorea teilte mit, dass Anklage gegen alle fünf Manager erhoben wird. Lee befindet sich seit dem 17. Februar in Untersuchungshaft. Lee Jae-yong hatte den Vorwurf der Bestechung bislang zurückgewiesen. Samsung wird vorgeworfen, rund 43 Milliarden Won (knapp 34 Millionen Euro) unter anderem über Stiftungen an eine Vertraute von Koreas Präsidentin Park Geun-hye gezahlt zu haben. Die könnte im Zuge der Gerichtsverhandlungen erhebliche Probleme bekommen, schreibt das Wall Street Journal und berichtet auch, dass Samsung die Zahlung der Summe bestätigt habe, aber gesagt habe, es sei nicht um politische Einflussnahme dabei gegangen.

