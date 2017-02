Raubkopie von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Wii U im Netz

Eine Raubkopie von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Wii U kursiert im Netz. Gestern war ein weiterhin als Wiederholung verfügbarer Livestream bei YouTube am Start (Vorsicht, SPOILER!). Ein Typ hat eine verschlüsselte BOTW-Datei auf einer gehackten Wii U abgespielt und die Welt teilhaben lassen. Die Datei ist "offiziell von Nintendo" und würde mit einem Code für eine reguläre Verkaufsversion des Spiels aktiviert, wie Kotaku berichtet.

