Microsoft bringt Xbox Scorpio vor 24. August 2017

Microsoft bringt die neue Xbox Scorpio aka Project Scorpio vor dem 24. August 2017 an den Start. Das jedenfalls geht aus einer von Warner Bros. veröffentlichten Pressemeldung zu Mittelerde: Schatten des Krieges hervor. Darin steht wörtlich: "Der Titel wird am 24. August für Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One, Project Scorpio und PC erscheinen." Microsoft hatte offiziell bisher nur davon gesprochen, Project Scorpio noch 2017 veröffentlichen zu wollen.

