Thimbleweed Park mit festem Termin Ende März

Thimbleweed Park hat endlich einen festen Termin: Am 30 März erscheint das Adventure von Ron Gilbert für PC, Mac, Xbox One und Linux. Auf Konsole ist das Spiel für drei Monate exklusiv für Xbox One. Ron Gilbert hat im Interview mit uns bestätigt, dass das Adventure auch für Nintendo Switch kommen soll und für PS4 fest vorgesehen ist. "Wir werden auf Xbox One am Start sein, Microsoft hat einen dreimonatigen Exklusivdeal auf Konsole. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, portieren wir es für Playstation 4 und ich würde gerne auf Nintendo sein. Wir sprechen definitiv mit Nintendo und sobald wir es tun können, werden wir die Portierung machen." Das komplette Interview könnt ihr hier nachlesen.

