Wir versinken heute im Horizon: Zero Dawn-Livestream

Wenn ihr in den letzten Wochen im Urlaub wart oder aus irgendeinem anderen Grund nicht mitbekommen habt, was für ein phänomenales und bildhübsches Abenteuer Horizon: Zero Dawn geworden ist, dann habt ihr echt einiges verpasst, doch ihr kommt zur rechten Zeit zurück. Kurz nach 17:00 Uhr startet Sophia den Livestream und hilft Aloy dabei, sich in der post-apokalyptischen Welt zurechtzufinden. Seid mit dabei, lest bis dahin noch unsere tolle Kritik zum Game und schaut ab 17:00 Uhr auf die Gamereactor Live-Seite.

