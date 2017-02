Wenn ihr zu den Leuten gehört, die alle körperlichen Beziehungen zu anderen Alienrassen in Biowares Rollenspielen aufzählen könnt, dann seid ihr wahrscheinlich bereits bestens im Bilde, was Mass Effect: Andromeda mit dem Thema Liebe macht. Biowares General Manager Aaryn Flynn hat genau darüber ein paar Einsichten mit uns geteilt, auf Twitter seht ihr das im Detail. Ursprünglich wollte er nur bekanntgeben, dass das Spiel seine seichte Erotik-Note verloren habe und nun als vollwertiges "Nude"-Spiel gekennzeichnet wurdei. Als ein Nutzer daraufhin einen Witz machte, scherzte Flynn zurück: "Ja, es ist ein totaler Softcorn-Weltraum Porno."

Zwischenartliche Beziehungen sind ein großes Plus in Bioware-Spielen, seien sie nun sexueller oder sonstiger Art (Das könnt ihr übrigens auch in unserer Vorschau zum Game nachlesen). Doch braucht ihr dabei explizite Inhalte oder reicht einigen von euch die Fantasie?