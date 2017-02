Wie sehen britische Städte im Look von Horizon: Zero Dawn aus?

Horizon: Zero Dawn gibt uns einen fast romantischen Einblick in die Post-Apokalypse, doch das Spiel von Guerilla Games ist nur von realen Ereignissen inspiriert. Obwohl es Ähnlichkeiten mit unserer Welt gibt, brauchen die meisten Fans ziemlich viel Fantasie und Vorstellungskraft, um Parallelen zu finden. Das englischsprachige Playstation-Team hat sich nun daran gemacht, den Look des Spiels auf unsere reale Welt übertragen. Mit einigen britischen Städten fangen sie an, wenn die Aktion auf Wohlwollen stößt, sehen wir vielleicht bald das Brandenburger Tor oder den Köllner Dom in Spiel-Optik.

