Gerücht: Erscheint Sonic Mania im April?

Aktuell sind zwei Sonic-Projekte in der Entwicklung; ein etwas ernsthafterer Versuch, den Stil von Sonic: Generations fortzuführen, und Sonic Mania, das sich auf die Old School-Wurzeln des Charakters fokussiert. Beide Spiele haben aktuell kein Erscheinungsdatum, doch im Falle von von Sonic Mania gibt es nun neue Entwicklungen. Amazon hat erst kürzlich das Platzhalter-Datum des Titels ausgetauscht und auf einen Dienstag gesetzt, was die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Platzhalters reduziert. Der 25. April könnte demnach der Tag sein, an dem uns Sega mit ihrem neuesten Jump'n'Run überrascht. Sind nur noch knapp zwei Monate hin.

Werbung: