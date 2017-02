Über 1000 ID@Xbox-Spiele in Entwicklung

In den letzten zehn Jahren haben kleine Indie-Titel einen unfassbaren Aufschwung erhalten und sind mittlerweile sehr wichtig für den Gesundheitszustand einer Konsole. Das kommt nicht von ungefähr, schließlich bieten die kleinen Spiele häufig unterschiedliche und unerwartete Ansätze, einzigartige Erfahrungen und Ideen, die Investoren in großen Projekten nicht sehen wollen würden. Außerdem helfen sie dabei, die Zeit zwischen den wichtigen Erscheinungen im Jahr zu überbrücken, das sollte dabei natürlich ebenfalls nicht vergessen werden. Wenn ihr ein stolzer Besitzer einer Xbox One seid, braucht ihr euch zumindest bezüglich Indie-Titeln vorläufig keine Sorgen machen:

Chris Charla, Chef von Microsofts Indie-Programm ID@Xbox, hat auf Twitter enthüllt, dass derzeit mehr als 1000 ID@Xbox-Spiele in Entwicklung sind. Einige wenige sehen wir in Kürze auf der Gams Developer Conference, auf die restlichen Spiele werden wir uns gedulden müssen. Was da wohl alles auf uns zu kommt?