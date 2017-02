Waffenlose Koop-Action in Death Stranding?

Der ikonische Videospielentwickler Hideo Kojima hat bislang nur wenige Konzepte hinter seinem neuen Spiel Death Stranding verraten. Eine der merkwürdigeren Ideen dreht sich darum, statt Stöckern Seile zu nutzen. Falls diese Metapher wörtlich zu nehmen ist, deutet diese Aussage womöglich darauf hin, dass wir unkonventionelle Wege im Kampfsystem einschlagen werden. Im letzten PlayStation Blog bringt Kojima ein bisschen Licht in sein abstruses Gedankenkonstrukt.

Laut Kojima gibt es einen Inhalt namens "Strands", indem Spieler zusammenarbeiten müssen, um Gegner auszuschalten. Das Problem dabei ist unsere eigene Waffenlosigkeit, um das Ziel zu erreichen, müssen wir andere Wege finden.

"Das ist mein 31. Jahr in der Videospielindustrie und während dieser Zeit habe ich [viele Action-Spiele gemacht]. Normalerweise hat der Spieler In Action-Spielen eine Knarre und spielt in einer Einzelspieler-Umgebung gegen Feinde. Oder man macht das Online und spielt gegen andere Spieler in einer kompetitiven Umgebung. Sie helfen sich dabei mit Waffen - [lacht] es sind immer diese Schusswaffen - um einen starken Feind zu überwinden.

"In diesem Spiel wird das auch möglich sein, allerdings wollte ich ein wenig weiter gehen, mit etwas, das sich nicht auf Schusswaffen fokussiert. Und das ist die Verbindung zum [ursprünglichen] Konzept."