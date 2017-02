Bethesda Game Studios verdoppelt Zahl der Angestellten

Mit dem Release von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 ist Bethesda Game Studios zu einer majestätischen Kraft in der Industrie aufgestiegen. Mit der Pflege aktueller und den Arbeiten an neuen Projekten ist das Studio nun bereit zu expandieren und ihre Fachkräfte aufzustocken. Als Fallout 4 erschien, hatte das Studio knapp über 100 Angestellte, in Kürze werden es fast doppelt so viele sein. Wie die Kollegen von IGN im Interview mit Director Todd Howard erfahren haben, ist Todd aktuell Chef von über 180 Angestellten. Auf NeoGAF haben findige Data-Miner zudem festgestellt, dass etwa 30 Stellenangebote noch immer offen stehen. Mit über 200 fähigen Entwicklern lässt sich sicher einiges realisieren, aber worauf würdet ihr euch am meisten freuen?

