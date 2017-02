Verkäufer zeigt Sequel zu Mittelerde: Shadow of Mordor

Es ist nun fast ein Jahr her, seitdem eine Stuntfrau Mittelerde: Mordors Schatten 2 enttarnte. Warner Bros. Interactive Entertainment hat in der Zwischenzeit bei jeder Gelegenheit geleugnet, dass Arbeiten an diesem Spiel stattfinden. Der amerikanische Hersteller Target hat nun allerdings ein Spiel mit dem Titel "Mittelerde: Shadow of War" in sein Sortiment aufgenommen, womit sich diese Diskussion ein wenig leichter gestalten sollte. Zu dieser Geschichte passt zudem der Umstand, dass wir den Beinamen - Shador of War - bereits von mehreren Quellen gehört haben, im vergangenen Jahr.

Gerüchteweise soll Talion erneut als spielbarer Charakter herhalten, das Nemesis-System umfassend verbessert worden sein und das Spiel schon in diesem Herbst erscheinen. Doch noch ist nichts bestätigt, also Vorsicht mit diesen Informationen. Eine offizielle Enthüllung könnte jedoch kurz bevor stehen, da sind wir nicht die Einzigen, die das glauben. Habt ihr Bock auf ein Sequel, das so umfassende Aspekte des Erstlings verbessert?