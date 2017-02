Natalie Dormer aus Game of Thrones tritt Mass Effect: Andromeda-Cast bei

Die Game of Thrones- und Die Tudors-Darstellerin Natalie Dormer wurde am Wochenende prominent als neue Sprecherrolle für Mass Effect: Andromeda vorgestellt. Auf der Suche nach neuen Sternen dürfen wir Dormer als Charakter Dr. Lexi T Perro erleben - natürlich nur im englischsprachigen Originalton. Biowares kommendes Action-Rollenspiel erscheint am 23. März für PC, PS4 und Xbox One, EA Access-Abonnenten dürfen sich ein bisschen eher auf das Spiel freuen. Unsere Vorschau zum Weltraum-Epos findet ihr hier.

